México vs. Ecuador EN VIVO
La selección mexicana llega invicta a la segunda ronda, tras ganar su grupo con puntaje perfecto (9 puntos) y siendo una de las anfitrionas de la Copa del Mundo. Por otro lado, Ecuador, tras su agónica victoria ante Alemania, se metió como mejor tercero e intentará sacar del camino al anfitrión en su casa.
México y Ecuador se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México este martes 30 de junio.
Bienvenidos, amigos de El Comercio a la transmisión minuto a minuto del partido dentre México y Ecuador por los dieciseisavos del Mundial 2026.
¿A qué hora juega México vs. Ecuador HOY por Mundial 2026?
El partido México vs. Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 8:00 PM (hora peruana) y 7:00 PM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.