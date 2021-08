México vs. Estados Unidos en vivo: horarios y canales para ver la final de la Copa Oro 2021

México y Estados Unidos se enfrentan en vivo por la final de la Copa Oro 2021 este domingo 01 de agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El Tri y The Stars and Stripes van por la gloria de la competencia en un partido que no tiene favoritos por lo demostrado por ambos equipos.

El ya demonizado clásico de la Concacaf, tendrá de protagonistas a México y Estados Unidos que desde las 19:30 horas pondrán a prueba todo su poderío en Las Vegas por convertirse en el monarca de la competencia. El último partido entre ambas escuadras quedó a favor de The Stars and Stripes con un resultado de 3-2.

México accedió a la final tras superar a Canadá por 2-1, el gol fue anotado en el minuto 90′+9′. Mientras que Estados Unidos derrotó a la sorpresa de la Copa Oro 2021 por 1-0 en el minuto 86.

México vs. Estados Unidos: horarios para ver la final de la Copa Oro

Perú, Ecuador, Colombia, México: 19:30 horas

Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile: 20:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil: 21:30 horas

España, Italia, Francia, Alemania: 02:30 a.m. (lunes 02 de agosto)

México vs. Estados Unidos: canales para ver la final de la Copa Oro

La final de la Copa Oro que disputarán México y Estados Unidos será transmitido por las señales de TUDN, Blim TV, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Las Estrellas, TUDN En Vivo y Univision. Además, podrás seguir el minuto a minuto por la web de El Comercio.

México vs. Estados Unidos: probables alineaciones

México: Talavera, L. Rodríguez, Salcedo, Moreno, Gallardo, Dos Santos, Álvarez, Herrera, Corona, Funes Mori y Pineda. DT: Gerardo Martino.

Estados Unidos: Turner, Vines, Robinson, Sands, Moore, Lletget, Acosta, Busio, Hoppe, Dike, y Arriola. DT: Gregg Berhalter.

Conforme a los criterios de Saber más