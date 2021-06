“Me parece que es una falta de respeto decir que no tenemos nueve, nosotros tenemos dos nueves acá: uno es Alan Pulido y otro es Henry Martín”, declaró Gerardo Martínez antes del México vs. Estados Unidos, por la final de la Liga de Naciones de Concacaf. Pese a la aclaración, hay un sector de la prensa local que consideró que las opciones del DT no son suficientes para cubrir la ausencia de Raúl Jiménez.

Entonces, el nombre de Santiago Ormeño (reciente fichaje de León tras una gran temporada con Puebla) volvió a sonar la el ‘Tricolor’. En la víspera del compromiso de selecciones hubo un análisis profundo de los inconvenientes del conjunto azteca para generar acciones ofensivas sin un atacante que colabore con la construcción de las jugadas.

“El problema que ha tenido Martino, jugar con Raúl o sin él y jugar sin el sustituto natural de Jiménez que no lo tiene. Para mí el natural es Ormeño”, opinó José Luis Sánchez, entrenador mexicano y actual analista en la cadena internacional ESPN. Enseguida, el ex DT de Puebla argumentó su postura.

Show Player

“El centrodelantero no le está generando el juego que necesita México y que sí lo tiene con Raúl Jiménez. Gerardo Martino usa un centrodelantero que coopera con la salida del equipo. Entonces, en este romper líneas, jugar de espaldas o ser vértice de un triángulo de producción, los jugadores que tiene en ese puesto no le ayudan y tiene uno menos para la elaboración”, indicó.

“El ‘9’ es una pieza clave para generar, pero no él (‘Tata’ Martino) no lo tiene, hoy solo tiene un centrodelantero que capitaliza esas jugadas. La función que a él le gusta del centrodelantero no la tiene porque no la genera. Tendría que jugar diferente o con otra formación, para que el ‘9’ salga del área y capitalice, pero a eso no juega Martino”, agregó.

Sin Raúl Jiménez (recién podrá jugar desde julio) ni ‘Santi’ Ormeño (no está considerado por México, pero sí está en la lista preliminar de la selección peruana para la Copa América), el elenco comandado por el ‘Tata’ Martino se medirá esta noche (8:00 p.m.) a Estados Unidos en una edición del clásico.

¿Un guiño de Ormeño?

El último viernes, Ormeño fue oficializado como refuerzo de León para el Apertura 2021 de la Liga MX. En su presentación, el delantero aseguró: “Ya por fin me pondré la verde, y esperemos que no sea la única”. Esta declaración ha sido interpretada como un nuevo llamado para que le consideren en México.