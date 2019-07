Hoy, México vs. Haití en vivo: canales por país para ver en directo el partido de la Copa Oro

México y Haití juegan hoy por el pase a la final de la Copa Oro en el State Farm Stadium desde las 21:30 horas. En este encuentro se define al primer candidato a ganar el título en un compromiso que será transmitido vía Univisión, DAZN, Sky HD, entre otros canales que te presentaremos a continuación.

El Comercio seguirá el minuto a minuto del partido desde la web; además, te da a conocer mayor información de la Copa Oro que se desarrolla en Estados Unidos, las estadísticas, declaraciones, goles, videos, horarios en el mundo y canales por país para ver el partido de fútbol en vivo.

La selección mexicana, dirigido por Gerardo Martino vienen de superar con cierta facilidad la fase de grupos: volaron 7-0 a Cuba, se impusieron 3-1 a Canadá y apenas superaron 3-2 a Martinica.

México clasificó agónicamente a la semifinal de la Copa Oro tras vencer 5-4 a Costa Rica por penales. AFP

En cada partido el "Tri" ha dejado algunas preocupaciones que parten desde la primera línea defensiva. Desde la frágil defensa, que ha concedido goles y oportunidades cada vez con mayor asiduidad, y el ataque, que pasó de mostrarse arrollador a ser estéril.

En cuartos de final, México volvió a mostrar su peor cara y llegó a definir la llave en los penales contra Costa Rica. La buena actuación de Guillermo Ochoa hizo que el Tri pueda lograr el pase a la semifinal ante Haití.

Por su parte, Haití llegó a semifinales por sorpresa pero por errores de sus rivales, sino por méritos propios. Ganaron, al igual que los mexicanos, todos sus partidos de la fase de grupos (a Bermuda y Nicaragua) y vencieron a Costa Rica en los 90 minutos, algo que su rival de hoy no pudo lograr.

"Es un equipo tremendamente efectivo que aprovecha al máximo las posibilidades que le da el rival de meterse al partido. Es un rival con el que hay que trabajar los 90 minutos con mucha intensidad y con mucha atención, porque las mínimas concesiones que les das y las aprovechan", señaló Gerardo Martino.

"Es un equipo que ha modificado el esquema, veremos con qué nos encontraremos mañana, sabiendo que mi obligación es darle la mayor cantidad de información posible a mis futbolistas", agregó.

Haití no es favorito, pero han aprovechado muy bien su papel de víctimas en el torneo. Ahora tendrán el reto de eliminar a la favorita de todas las ediciones en la Copa Oro.

Uno de los ases bajo la manga de los isleños será su portero, Johnny Placide, que ya sabe lo que es eliminar a México en un torneo oficial, pues lo hizo en el Preolímpico de Concacaf de 2008, donde el guardameta fue figura.

El partido entre México y Haití se juega en el estadio de la Universidad de Phoenix, en el estado de Arizona, Estados Unidos. Cabe mencionar que este miércoles, el conjunto de Estados Unidos jugará ante Jamaica en Nashville, Tennessee, por el segundo y último boleto a la final por el título.

CANALES DE TV PARA VER EL MÉXICO VS. HAITÍ

Austria: DAZN

Costa Rica: Teletica, Sky HD, Repretel en vivo

Canadá: TSN3, TSN, TDS 2

Internacional: Concacaf Go

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

España: DAZ Spain

Suecia: Sportkanalen

Suiza: DAZN

Reino Unido: FreeSports TV UK

Estados Unidos : Univisión



ÚLTIMOS PARTIDOS DE HAITÍ

11/06/19 | Guyana 1-3 Haití | Amistoso FIFA

16/06/19 | Haití 2-1 Bermuda | Copa Oro

20/06/19 | Nicaragua 0-2 Haití | Copa Oro

24/06/19 | Haití 2-1 Costa Rica | Copa Oro

29/06/19 | Haití 3-2 Canadá | Copa Oro



ÚLTIMOS PARTIDOS DE MÉXICO

09/06/19 | México 3-2 Ecuador | Amistoso FIFA

15/06/19 | México 7-0 Cuba | Copa Oro

19/06/19 | México 3-1 Canadá | Copa Oro

23/06/19 | Martinica 2-3 México | Copa Oro

29/06/19 | México 1(5)-1(4) Costa Rica | Copa Oro