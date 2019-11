Fútbol mundial







HOY, México vs. Holanda EN VIVO EN DIRECTO transmisión vía DirecTV Sports y TUDN: igualan 0-0 por pase a la final del Mundial Sub 17 México vs. Holanda juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE por la semifinal del Mundial Sub 17 Brasil 2019 desde el estadio Bezerrao de Gama y con transmisión de DirecTV Sports