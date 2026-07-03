La FIFA confirmó un cambio de último momento para uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. El duelo entre México e Inglaterra, previsto inicialmente para las 6:00 p.m. (hora local) de este domingo, se adelantó a las 12:00 p.m. debido a las condiciones climáticas previstas en Ciudad de México y a un plan especial de seguridad.

La decisión responde al pronóstico de tormentas eléctricas durante la tarde y noche, un escenario que ya obligó a retrasar el partido entre México y Ecuador en la fase de grupos.

Según fuentes de la FIFA, consultadas por distintos medios internacionales, el organismo optó por evitar posibles interrupciones y garantizar el normal desarrollo del encuentro en el Estadio Azteca.

Además del factor climático, las autoridades también tomaron en cuenta las medidas de seguridad tras los incidentes ocurridos durante las celebraciones de los aficionados mexicanos, que dejaron cuatro personas fallecidas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

El nuevo horario también modifica la planificación de ambas selecciones. Inglaterra llegará este viernes a Ciudad de México y realizará su último entrenamiento en las instalaciones de Cantera, complejo deportivo de Pumas. Incluso, la delegación inglesa decidió mantener en reserva el hotel donde se hospedará para evitar la presencia de aficionados durante la concentración previa al partido.

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