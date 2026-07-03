México vs. Inglaterra cambia de horario: FIFA adelanta el partido por tormentas y seguridad. (Foto: FMF)
México vs. Inglaterra cambia de horario: FIFA adelanta el partido por tormentas y seguridad. (Foto: FMF)
Por Redacción EC

La FIFA confirmó un cambio de último momento para uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. El duelo entre México e Inglaterra, previsto inicialmente para las 6:00 p.m. (hora local) de este domingo, se adelantó a las 12:00 p.m. debido a las condiciones climáticas previstas en Ciudad de México y a un plan especial de seguridad.

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