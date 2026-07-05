Por Adrián Puga

México vs. Inglaterra en vivo:

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¿Cuándo se juega el México vs. Inglaterra por Mundial 2026?

El partido entre México vs. Inglaterra se juega el domingo 5 de julio de 2026 en el estadio Ciudad de México por los octavos de final del Mundial 2026. 

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Aquí inicia la cobertura del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

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