México vs. Inglaterra en vivo:
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Aquí inicia la cobertura del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.
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Contenido GEC
¿Cuándo se juega el México vs. Inglaterra por Mundial 2026?
El partido entre México vs. Inglaterra se juega el domingo 5 de julio de 2026 en el estadio Ciudad de México por los octavos de final del Mundial 2026.