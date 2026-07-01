Por Redacción EC

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra se jugará el próximo domingo 5 de julio de 2026, teniendo como escenario el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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