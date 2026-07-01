El partido de octavos de final entre México e Inglaterra se jugará el próximo domingo 5 de julio de 2026, teniendo como escenario el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México.
- México: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estados Unidos: 20:00 horas ET / 17:00 horas PT
- Argentina: 21:00 horas
- España: 02:00 horas (del lunes 6 de julio).
En México
El encuentro contará con una amplia cobertura tanto en televisión abierta como en plataformas digitales de pago:
- Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa) y Azteca 7.
- Televisión por Cable: TUDN.
- Streaming: ViX Premium.
En Estados Unidos
- Televisión: FOX y FS1 (en inglés); Telemundo (en español).
- Streaming: Peacock, FuboTV y Fox One.
En España
- Televisión: RTVE La 1 (partidos seleccionados).
- Streaming: DAZN (todos los encuentros de octavos) y RTVE Play.
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