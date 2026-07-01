El partido de octavos de final entre México e Inglaterra se jugará el próximo domingo 5 de julio de 2026, teniendo como escenario el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Horarios del Partido (5 de julio)

México : 18:00 horas (Tiempo del Centro de México)

: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México) Estados Unidos : 20:00 horas ET / 17:00 horas PT

: 20:00 horas ET / 17:00 horas PT Argentina : 21:00 horas

: 21:00 horas España: 02:00 horas (del lunes 6 de julio).

Canales de Transmisión y Dónde Ver en Vivo

En México

El encuentro contará con una amplia cobertura tanto en televisión abierta como en plataformas digitales de pago:

Televisión Abierta : Canal 5 (Televisa) y Azteca 7.

: Canal 5 (Televisa) y Azteca 7. Televisión por Cable : TUDN.

: TUDN. Streaming: ViX Premium.

En Estados Unidos

Televisión : FOX y FS1 (en inglés); Telemundo (en español).

: FOX y FS1 (en inglés); Telemundo (en español). Streaming: Peacock, FuboTV y Fox One.

En España

Televisión : RTVE La 1 (partidos seleccionados).

: RTVE La 1 (partidos seleccionados). Streaming: DAZN (todos los encuentros de octavos) y RTVE Play.