México vs. Irlanda EN VIVO ONLINE vía ESPN 3: juegan por el Torneo Esperanzas de Toulon 2019

México vs. Irlanda EN VIVO ONLINE: ambas selecciones jugarán por la segunda fecha del Grupo C del Torneo Maurice Ravello 2019 (ex Esperanzas de Toulon). El partido está pactado para las 12:30 p.m. (hora peruana) en la ciudad de Toulon, Francia.

►México derrotó 2-0 a Bahréin por la fecha 1 del Torneo Esperanzas de Toulon



►Chile cayó por 6-1 ante Japón en el Torneo Esperanzas de Toulon



Ambas escuadras lideran el grupo con tres unidades tras sendas victorias en la primera fecha.

La selección sub 21 de Irlanda venció 4-1 a la sub 23 de China, mientras que la sub 22 de México venció a la sub 23 de Bahrein. Cabe destacar que clasifican a la siguiente ronda los primeros de todos los grupos y el mejor segundo.

Irlanda llega a este encuentro con una racha de dos partidos ganados, mientras que México, con el triunfo en el debut, cortó una serie de dos derrotas en fila.

México vs. Irlanda: Horarios y canales en el mundo

Perú: 12:30 horas por ESPN 3

Argentina: 14:30 horas por ESPN 3

Colombia: 12:30 horas por ESPN 3

México: 12:30 horas por ESPN 3

Estados Unidos: 10:30 PT/13:30 ET por beIN Sports, beIN Sports Ñ, Fanatiz