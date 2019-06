México vs. Japón: juegan por el boleto a la final del Torneo Esperanzas de Toulon | EN VIVO | ONLINE

México vs. Japón EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la semifinal del Torneo Esperanzas de Toulon de 2019 en el Stade de Lattre-de-Tassigny desde las 8:00 a.m. (horario peruano) y con transmisión de ESPN 3.

El duelo entre México y Japón será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al finalista del Torneo Esperanzas de Toulon de 2019.

México vs. Japón se miden en la semifinal del Torneo Esperanzas de Toulon de 2019. (Foto: @TournoiMRevello)

La selección de México tiene la oportunidad de clasificarse en la gran final de este tradicional torneo juvenil. Sin embargo, el cuadro centroamericano tendrá que medirse a Japón este miércoles 12 de junio.

El ‘Tricolor’ aseguró un lugar en las semifinales luego de vencer por 1-0 a China con anotación de Paolo Yrizar. Los mexicanos sumaron siete unidades y avanzaron como los mejores segundos de la competición.

“Japón creció mucho en todas sus categorías, lo hemos visto poco, vamos a empezar a analizarlos. Será un partido fuerte, son semifinales y los dos equipos queremos ganar”, aseguró Jaime Lozano, entrenador de México.

Por su lado, el cuadro nipón avanzó en el primer lugar del grupo A del Torneo Esperanzas de Toulon de 2019. Los asiáticos vencieron a Inglaterra (2-1), golearon a Chile (6-1) y cayeron frente a Portugal (1-0).

“Mis jugadores han luchado mucho contra un equipo hecho como México que ha estado varios años en un nivel muy alto. Enfrentamos a un conjunto que nos hizo aprender”, aseguró Guss Hiddink, entrenador de Japón.

“He visto unos dos o tres futbolistas que pueden jugar en el nivel del PSV. No voy a nombrar a nadie, pero cuando tienes buen ojo lo puedes notar”, añadió el estratega holandés del cuadro japonés.

México vs. Japón: horarios del partido

Perú 8:00 a.m.

Ecuador 8:00 a.m.

Colombia 8:00 a.m.

México 8:00 a.m.

Bolivia 9:00 a.m.

Paraguay 9:00 a.m.

Chile 9:00 a.m.

Venezuela 9:00 a.m.

Argentina 10:00 a.m.

Uruguay 10:00 a.m.

Brasil 10:00 a.m.

España 3:00 p.m.



México vs. Japón: posibles alineaciones

México: Hernández; Mozo, Govea, Mora, Arteaga, Esquivel, Yrizar, Córdova, Erick Aguirre, Torres, Eduardo Aguirre.



Japón: Hatano; Ominami, Okazaki, S. Tanaka, Matsuoka, A. Tanaka, Naganuma, Funaki, Kamiya, Ito.