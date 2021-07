México vs. Nigeria EN VIVO y EN DIRECTO | Sigue ONLINE el amistoso internacional FIFA desde el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles (Estados Unidos). Antes de defender el título de la Copa Oro de la Concacaf, el ‘Tri’ buscará afinar detalles ante los africanos. En la presente nota conoce horarios, canales de TV y links para VER GRATIS este gran partido.

¿Dónde ver el México vs. Nigeria?

La transmisión del encuentro estará a cargo de TV Azteca y TUDN en México, mientras que UniMás y TUDN llevarán las acciones en Estados Unidos.

México vs. Nigeria: últimos resultados

México

Amistoso | México 3-0 Panamá

Amistoso | México 0-0 Honduras

Concacaf Nations League | Estados Unidos 3-2 México

Concacaf Nations League | México 1-0 Costa Rica

Amistoso | México 2-1 Islandia

Nigeria

Amistoso | Camerún 0-0 Nigeria

Amistoso | Nigeria 0-1 Camerún

Copa Africana de Naciones | Nigeria 3-0 Lesoto

Copa Africana de Naciones | Benín 0-1 Nigeria

Copa Africana de Naciones | Sierra Leona 0-0 Nigeria

México vs. Nigeria | Horarios:

21:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

22:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

23:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

México vs. Nigeria | Posibles alineaciones:

México: Alfredo Talavera, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Efraín Álvarez, Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori, Jesús Corona. DT: Gerardo Martino.

Nigeria: Ikechukwu Ezenwa, Enyinnaya Kazie, Olisa Ndah, Adekunle Adeleke, Imoh Ubot, Seth Mayi, Samuel Nnoshiri, Anthony Shimaga, Anayo Iwuala, Stephen Jude, Ibrahim Olawoyin. DT: Gernot Rohr.

