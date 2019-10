Fútbol mundial







México vs. Paraguay: ¿cómo, cuándo y dónde seguir en vivo el partido por el Mundial Sub 17 Brasil 2019? México y Paraguay se enfrentan en el inicio del grupo F de la Copa Mundial Sub 17 Brasil 2019, este lunes 28 de octubre desde las 18:00 horas. Conoce aquí como ver todos los detalles para ver este partido de fútbol en vivo