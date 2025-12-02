Sorpresa total: La Selección Mexicana confirmó este martes 2 de diciembre un amistoso de primer nivel frente a Portugal, un enfrentamiento que no solo llamó la atención del público mexicano, sino también del resto del mundo futbolístico debido al contexto que lo rodea. El partido marcará la reapertura del renovado Estadio Banorte (anteriormente llamado Estadio Azteca), que vuelve a la actividad con miras al Mundial 2026. El anuncio ha despertado gran entusiasmo, sobre todo porque la máxima atracción será la presencia de Cristiano Ronaldo, quien jugará por primera vez en México.

El impacto del anuncio creció rápidamente, no solo por la categoría del rival, sino por el significado del encuentro. Portugal arribará con una de sus camadas más competitivas y con Cristiano Ronaldo todavía vigente como figura mundial. Su visita a territorio mexicano añade un valor especial a un amistoso que va más allá del fútbol, convirtiéndose en un acontecimiento histórico.

Para el Tri, este partido forma parte de su preparación final rumbo al Mundial 2026, donde será anfitrión. Con Javier Aguirre al comando, la selección busca probarse frente a equipos de élite, y medirse ante Portugal representa una prueba exigente que permitirá identificar correcciones de cara a la cita mundialista.

¡De élite!🌎



Nos mediremos a un Campeón de Europa 🇲🇽🆚🇵🇹 en juego de preparación de cara al Mundial 2026 🏆.



Incondicionales, tenemos una cita en el @EstadioBanorte. 🏟#SomosMéxico💚🤍❤️



*Publicidad para México pic.twitter.com/jJbUwAcg0i — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

El anuncio se complementó con la confirmación de un segundo amistoso frente a Bélgica, pautado para tres días después. Sin embargo, el duelo contra Portugal es el que acapara la atención por su carga simbólica, su escenario y la jerarquía del rival. La venta de entradas, la logística y toda la organización alrededor del partido serán claves para que el evento se desarrolle sin inconvenientes.

El enfrentamiento promete convertirse en uno de los más vistos del año y en un capítulo fundamental dentro de la preparación del Tri rumbo al Mundial 2026.

¿Cuándo se jugará el México vs Portugal?

El encuentro amistoso entre México y Portugal tiene planificado jugarse el próximo sábado 28 de marzo de 2026, en el Estadio Banorte, como parte de la preparación del ‘Tri’ rumbo al Mundial 2026.

¿A qué hora jugarán México vs. Portugal?

El encuentro amistoso internacional entre México vs. Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, iniciará a las 7:00 p.m. del centro de México. Para Perú serían aproximadamente las 8:00 p.m..

¿Dónde ver el México vs. Portugal?

La transmisión será confirmada próximamente por la Federación Mexicana, pero se espera que vaya por televisión internacional y plataformas de streaming oficiales, debido al alcance global que tendrá el duelo ante Portugal y Cristiano Ronaldo.