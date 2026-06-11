Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
México vs. Sudáfrica EN VIVO
¿A qué hora juega México vs Sudáfrica HOY por Mundial 2026?
El partido México vs Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 comienza a la 1:00 PM (hora de México) y 2:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.
México asume toda la presión como coanfitrión en el partido inaugural, mientras que Sudáfrica llega con la intención de dar la sorpresa y romper los pronósticos en un grupo sumamente cerrado que también integran Corea del Sur y República Checa.
La selección mexicana se enfrenta a Sudáfrica este jueves 11 de junio por el grupo A del Mundial 2026 en el legendario Estadio Azteca, oficialmente denominado Estadio Ciudad de México para el torneo.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre México y Sudáfrica por la fecha 1 del grupo A del Mundial 2026 desde el estadio Ciudad de México.
Canales TV que transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026
El México vs Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve en México por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, América TV, Disney+ Premium y Paramount+. Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de México será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.