Ver México vs Uruguay EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el estadio León por amistoso de fecha FIFA 2025. ¿A qué hora juega? El partido se disputa hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, a las 8:00 p.m. (hora peruana), que son las 10:00 PM de Uruguay, Paraguay y Argentina, las 7:00 PM de México y las 8:00 PM de USA . ¿Dónde ver? TUDN, Vix, Canal 5 y Azteca 7 transmiten el partido en México, mientras que AUF TV, DirecTV, Montecable, Cardinal TV, Flow TV, NS Eventos y TCC lo pasan en Uruguay. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

