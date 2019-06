México vs. Venezuela: el posible once titular de Gerardo Martino con las bajas de Layún y Lozano | FOTOS Este miércoles, Gerardo Martino pondrá a prueba un once sin dos de sus figuras más representativas en el México vs. Venezuela que servirá para finiquitar la lista para la Copa Oro

- / - México enfrenta este miércoles a Venezuela. (Foto: Selección Nacional de México) - / - Jonathan Orozco (Foto: AFP) - / - Fernando Navarro (Foto: AFP) - / - Diego Reyes (Foto: AFP) - / - Néstor Araujo (Foto: AFP) - / - Jesús Gallardo (Foto: AFP) - / - Carlos Rodríguez (Foto: AFP) - / - Edson Álvarez (Foto: AFP) - / - Érick Gutiérrez (Foto: AFP) - / - Rodolfo Pizarro (Foto: AFP) - / - Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Foto: AFP) - / - Raúl Jiménez (Foto: AFP) - / -