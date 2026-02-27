La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empieza a marcar la agenda de viajes internacionales de los peruanos. Más allá de lo deportivo, la Copa del Mundo se presenta como una oportunidad para combinar partidos con experiencias de viaje, recorrer más de una ciudad y aprovechar estancias más prolongadas en los países anfitriones.

Según datos de la plataforma Airbnb, Miami, Los Ángeles y Ciudad de México figuran entre las ciudades con mayor crecimiento en búsquedas realizadas por viajeros peruanos en comparación con el año anterior. Este comportamiento se alinea con una tendencia conocida como viajes de conexión, en la que los viajeros utilizan una ciudad principal como punto de entrada para explorar otros destinos cercanos.

Miami lidera las preferencias de los viajeros peruanos

Entre las ciudades anfitrionas, Miami destaca como el destino que concentra mayor interés entre los viajeros peruanos. La alta cantidad de partidos durante la fase de grupos y las rondas finales ha impulsado las búsquedas hacia esta ciudad que crecieron en más de un 200%. Esto la posiciona como uno de los principales puntos de partida para quienes planean asistir a varios encuentros y, además, visitar otras ciudades.

Familias, grupos y nuevas generaciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 también está influyendo en la forma de viajar. Un alto porcentaje de las búsquedas realizadas desde Perú para las fechas del torneo corresponden a viajes familiares, y a viajeros de la Generación Z, estos últimos en su mayoría, son personas que prefieren no viajar solos y se reparten de forma equilibrada entre escapadas en pareja y viajes en grupo.

Conforme se acerca el inicio del torneo, las tendencias muestran que los peruanos están encontrando nuevas maneras de vivir el Mundial, integrando el calendario de partidos con experiencias de viaje más amplias y flexibles en los países sede.

Los huéspedes adoptan los viajes de conexión para ir más allá del torneo

Muchos viajeros están aprovechando la Copa Mundial como una puerta de entrada para descubrir otros destinos dentro de los países anfitriones, especialmente quienes llegan desde regiones más lejanas. Los viajeros no estadounidenses concentran cerca del 70% de los viajes de conexión asociados al torneo, lo que da lugar a distintos patrones de viaje.

Los viajeros internacionales recorren más destinos que los estadounidenses y han buscado estancias en promedio por unas tres noches adicionales.

Los viajeros de América Latina y Sudamérica registran las búsquedas de estadías más largas, con un promedio de 16 noches, seguidos por los de Europa (14 noches), Asia Pacífico (13 noches) y Estados Unidos y Canadá (10 noches).

Según datos internos de la plataforma Airbnb sobre las búsquedas realizadas a diciembre de 2025 desde Perú por grupos conformados por al menos un adulto y un menor, para viajes en ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Según datos internos de la plataforma Airbnb sobre la proporción de búsquedas realizadas a diciembre de 2025 por huéspedes de la Generación Z peruanos en ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el torneo, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Según datos internos de la plataforma Airbnb sobre huéspedes no estadounidenses que han registrado búsquedas a diciembre de 2025 a uno o más destinos adicionales después de una estancia en una fecha de partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como sobre la duración promedio de los viajes de huéspedes no estadounidenses que visitarán ciudades sede durante el torneo (del 11 de junio al 19 de julio de 2026).