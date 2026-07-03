Por Kenyi Peña Andrade

Miami comenzó a teñirse de celeste y blanco mucho antes del pitazo inicial. A pocas horas del esperado duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, miles de hinchas argentinos protagonizaron un multitudinario banderazo que transformó las calles de la ciudad estadounidense en una verdadera extensión de Buenos Aires.