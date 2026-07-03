Miami comenzó a teñirse de celeste y blanco mucho antes del pitazo inicial. A pocas horas del esperado duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, miles de hinchas argentinos protagonizaron un multitudinario banderazo que transformó las calles de la ciudad estadounidense en una verdadera extensión de Buenos Aires.

Con camisetas, bombos, banderas y cánticos que no dejaron de sonar durante varias horas, los aficionados albicelestes demostraron una vez más por qué son considerados una de las hinchadas más apasionadas del planeta. El colorido de la convocatoria y el fervor de los presentes llamaron la atención de turistas y residentes, quienes se sumaron como espectadores de una fiesta que tuvo al fútbol como principal protagonista.

La expectativa es enorme para el compromiso de este viernes, en el que el vigente campeón del mundo buscará dar un nuevo paso hacia los octavos de final. El equipo argentino llega respaldado no solo por su calidad futbolística, sino también por una multitud que volvió a hacerse sentir lejos de casa y que promete convertir las tribunas en un escenario de localía absoluta.

¡PARECE BUENOS AIRES! IMPRESIONANTE lo que fue el banderazo de Argentina en Miami antes del partido de este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo.#ESPNMundial



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El banderazo fue una nueva demostración de la conexión inquebrantable entre la selección y su gente. Antes de que rodara el balón, la hinchada ya había ganado su propio partido, regalando una postal inolvidable que confirmó que, cuando juega Argentina, cualquier rincón del mundo puede parecer Buenos Aires.

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