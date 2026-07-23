Por Redacción EC

El futbolista francés Michael Olise volvió a ser tendencia, pero esta vez fuera de los grandes estadios. Tras finalizar su participación en el Mundial 2026, el extremo fue visto jugando un partido informal con aficionados en un parque de Nueva York, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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