El futbolista francés Michael Olise volvió a ser tendencia, pero esta vez fuera de los grandes estadios. Tras finalizar su participación en el Mundial 2026, el extremo fue visto jugando un partido informal con aficionados en un parque de Nueva York, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.
De acuerdo con reportes internacionales, Olise se unió espontáneamente a un grupo de jóvenes que disputaban una ‘pichanga’ en un parque de la ciudad estadounidense. Sin ropa deportiva e incluso en calcetines, el jugador mostró su talento en un ambiente totalmente distinto al profesional.
El jugador del Bayern Múnich se encontraba de vacaciones tras la Copa del Mundo, donde Francia terminó en el cuarto lugar. Sin embargo, esto no fue impedimento para seguir disfrutando del fútbol, demostrando su pasión por el deporte incluso lejos de la alta competencia.
La actitud de Olise fue celebrada por los fanáticos, quienes destacaron su cercanía y humildad. Para muchos de los presentes, fue una experiencia única compartir cancha con una figura del fútbol mundial, en un momento que quedará como una anécdota inolvidable.
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