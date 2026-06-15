El empate 2-2 entre Japón y Países Bajos dejó emociones dentro del campo, pero una vez concluido el partido por el Mundial 2026, la atención de miles de usuarios en redes sociales se trasladó a las tribunas. Un video grabado tras el encuentro mostró a decenas de aficionados japoneses permaneciendo en sus asientos para recoger residuos y ordenar el sector que habían ocupado durante el compromiso mundialista.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas, reflejan una conducta que ya se ha convertido en una costumbre asociada a los seguidores nipones en grandes eventos deportivos. Mientras gran parte del público abandonaba el estadio para continuar con las celebraciones o regresar a sus alojamientos, los hinchas japoneses dedicaron varios minutos a dejar limpio el recinto antes de retirarse.

Uno de los momentos más comentados del registro fue la intervención de una aficionada que explicó las razones detrás de esta práctica. Su mensaje giró en torno al respeto por el estadio, por las personas encargadas de su mantenimiento y por los futbolistas que fueron protagonistas del espectáculo. Sus palabras fueron ampliamente compartidas y generaron elogios de usuarios de diferentes países.

The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

En medio de un Mundial que reúne culturas de todos los continentes, el gesto volvió a poner en evidencia cómo el fútbol también puede convertirse en una vitrina de valores fuera de la cancha. Más allá del resultado conseguido ante los neerlandeses, la hinchada japonesa logró captar la atención internacional por una acción sencilla, pero que para muchos representa un ejemplo de convivencia, educación y consideración por los espacios compartidos.

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