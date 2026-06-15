Por Kenyi Peña Andrade

El empate 2-2 entre Japón y Países Bajos dejó emociones dentro del campo, pero una vez concluido el partido por el Mundial 2026, la atención de miles de usuarios en redes sociales se trasladó a las tribunas. Un video grabado tras el encuentro mostró a decenas de aficionados japoneses permaneciendo en sus asientos para recoger residuos y ordenar el sector que habían ocupado durante el compromiso mundialista.