El Atlético Madrid volvió a dejar en claro que Julián Álvarez no está en venta. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, respondió al interés del Barcelona y aseguró que la entidad no aceptará ninguna oferta por el delantero argentino, incluso si alcanza los 200 millones de euros.

Las declaraciones llegan en medio de los rumores sobre el futuro del atacante, quien este domingo disputará la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina frente a España.

Gil Marín fue categórico al explicar la postura del club respecto al delantero argentino: “Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Es lo que hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça (Joan Laporta)… Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”.

El dirigente dejó claro que el Atlético considera a Julián Álvarez una pieza clave de su proyecto deportivo y no contempla negociar su salida.

Real Madrid ofertó por Julián Álvarez. (Foto: Getty Images) / Europa Press Sports

La respuesta a Joan Laporta: “Nuestra respuesta sí que es infinita”

Miguel Ángel Gil Marín también respondió a unas recientes declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien había señalado que la oferta presentada por el club catalán “no era infinita”.

La respuesta del dirigente colchonero fue contundente: “Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”.

❝Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada. Eso me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento van a ser el de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional❞.



— Miguel Ángel Gil 🎙️



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Julián Álvarez tiene contrato hasta 2030

El Atlético de Madrid ha reiterado tanto en público como en privado su intención de mantener al internacional argentino, cuyo contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2030.

Además, el delantero posee una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que refleja la importancia que tiene dentro del proyecto deportivo del club.

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