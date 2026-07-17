Atlético lanza contundente mensaje al Barcelona por Julián Álvarez: "Nuestra respuesta es infinita". Foto: Captura de video/Atlético Madrid
Atlético lanza contundente mensaje al Barcelona por Julián Álvarez: "Nuestra respuesta es infinita". Foto: Captura de video/Atlético Madrid
Por Redacción EC

El Atlético Madrid volvió a dejar en claro que Julián Álvarez no está en venta. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, respondió al interés del Barcelona y aseguró que la entidad no aceptará ninguna oferta por el delantero argentino, incluso si alcanza los 200 millones de euros.

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