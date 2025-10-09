Miguel Ángel Russo, velorio en vivo
09:21
La salud de Russo empezó a causar una preocupación creciente luego de ser internado tres veces en casi un mes.
09:21
"Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", informó Boca en su cuenta en X.
09:20
Miguel Ángel Russo, el histórico entrenador de Boca Juniors, murió este miércoles a los 69 años en Buenos Aires, confirmaron la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el club xeneize.
09:19
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del velorio de Miguel Ángel Russo desde La Bombonera.
A finales de septiembre, fuentes cercanas al club dijeron a la AFP que el entrenador había sido hospitalizado el día 24 mientras se realizaba una batería de estudios médicos, y que se reincorporaría pronto a las prácticas.