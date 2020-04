Mediante un ping pong de preguntas y respuestas organizado por el 115 aniversario del club, los hinchas de Boca Juniors tuvieron la oportunidad de hablar con Miguel Ángel Russo quien es el actual técnico de los ‘xeneizes’. Un tema que no pudo escapar, fue si le hubiera gustado dirigir la selección de Argentina y el técnico considera que por sus logros pudo haber llegado tranquilamente a ocupar el puesto.

“Uno no toma las cosas como algo que me quedó porque Dios fue muy generoso conmigo. Pero sí, siempre uno anhela y considera que podría haber llegado tranquilamente a dirigir la Selección. Pero uno nunca sabe en todo esto, la pelota es redonda y da vueltas permanentemente. Boca es una gran alternativa mía y siempre tenés que demostrar, siempre tenés que estar a la altura de los mejores”, declaró.

Asimismo, el técnico argentino aprovechó en elegir la canción con la cual se identifica y más le simpatiza de la hinchada de Boca Juniors y podría corearla en La Bombonera: “Boca, mi buen amigo, esta campaña...”. Y tiró “Esa es la que más me gusta y creo que a la gente de Boca también”, confesó cantando.

Según el periodista Martín Liberman, la llegada del técnico Miguel Ángel Russo fue clave para que los colombianos Sebastián Villa y Jorman Campuzano mejoraran su rendimiento. (Foto: Boca Juniors)

Otro tema víctima de interrogantes fue su peculiar frase “son decisiones” y el técnico explicó el origen de esta: “La frase nació en el 2007, donde el periodismo me hacía las preguntas por qué esto, por qué lo otro... Porque yo no cambiaba, jugaba torneo y Copa y, salvo algún viaje en la altura, jugaba con mismo equipo. Y no había una explicación, era una sensación que tenía yo como entrenador. En ese equipo querían jugar siempre todos, el periodista me preguntaba y yo dije ‘son decisiones’. Porque el entrenador vive tomando decisiones, ja”, relató Russo, contando la intimidad de su marca registrada, que ya lleva 13 años acompañándolo.

