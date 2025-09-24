Miguel Ángel Torres ha sido designado como nuevo administrador provisional de Sport Boys por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), tras la renuncia de Adrián Alcocer. Esta decisión se produce después de que Torres no fuera elegido para asumir la administración de Universitario de Deportes, club con el que tiene una estrecha relación debido a su pasado como jugador y su fervor como hincha.

La SUNAT ejecutó la Ley 31279, que permite la intervención de clubes deportivos en situaciones de crisis financiera. Como parte de este proceso, Gremco, la entidad que administraba Universitario, dejó su cargo, y Sphera 3, que gestionaba Sport Boys, también fue reemplazada.

📢 #SunatInforma el resultado del proceso de Elección del Administrador Provisional del Club @sportboys. 📄 pic.twitter.com/WSdheJkglU — SUNAT (@SUNATOficial) September 25, 2025

Torres, quien previamente se desempeñó como gerente deportivo de Sport Boys, asumirá el desafío de estabilizar y potenciar al club rosado. Su conocimiento del entorno chalaco y su experiencia en la gestión deportiva serán fundamentales para guiar al equipo hacia una recuperación institucional y deportiva.

Con esta nueva etapa, Sport Boys espera superar los obstáculos que han afectado su rendimiento y regresar a la Primera División del fútbol peruano. La designación de Torres marca un paso importante en la reestructuración del club y en el fortalecimiento de su identidad y compromiso con la hinchada.