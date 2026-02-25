Tras la clasificación de Sporting Cristal a la siguiente fase de la Copa Libertadores, Miguel Araujo analizó el rendimiento del equipo y resaltó el cumplimiento del plan de juego.

“Jugamos, planteamos bien el partido, atacamos y defendimos muy bien, mantuvimos el arco en cero, lo que nos pidió el ‘profe’ (Paulo Autori)”, señaló el defensor a los medios tras el partido.

Sin embargo, el zaguero fue autocrítico y admitió que todavía hay detalles por corregir. “Siempre hay algo que mejorar, siempre hay detalles para ser autocríticos. Lo bueno es que se ganó. Hubiéramos querido ganar abultadamente, pero así se dan estos partidos y más con estos equipos que vienen a tirarse atrás, vienen a hacer su partido”, comentó.

“Defendimos muy bien, mantuvimos el arco en 0, lo que nos pidió el ‘profe’. Hubiéramos querido ganar abultadamente. Están viniendo mucho más al estadio -la hinchada-“



Miguel Araujo, jugador de Sporting Cristal.



Araujo puso como ejemplo lo complicado que resultan estos rivales cerrados en defensa. “Lo vimos contra Alianza Lima, creo que defendieron todo el partido y con uno o dos contragolpes hacen daño”, agregó.

Sobre uno de los aspectos tácticos del encuentro, el central destacó una mejora importante con respecto a quedar mal parados en los contragolpes. “Mejoramos muchísimo, y en el lado ofensivo creo que debemos estar más calmados porque había tiempo”, explicó.

Finalmente, el defensor valoró el respaldo del público en condición de local. “Los partidos que nos ha tocado jugar de locales la gente ha venido, se ve que la gente quiere a Sporting Cristal y mira el ambiente que se vivió con la ‘U’, FBC Melgar y ahora con Cristal”, concluyó.