Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL, afirmó este sábado que el clásico regio, con los Rayados del Monterrey este domingo, es el más pasional del fútbol mexicano, pero no el más importante.

“Este clásico enciende a la afición de un estado, todo está metido. El otro (entre Guadalajara y América) es más nacional y por ahí se hace más grande, obvio es un clásico más importante, pero en éste la pasión que se desborda en la ciudad es indescriptible”, explicó en rueda de prensa.

Herrera dirigirá su primer clásico regio al mando de los felinos. Antes lo hizo como técnico del Monterrey cuando dirigió entre 2004 y 2007.

El seleccionador de México en el Mundial de Brasil 2014 también sabe lo que es disputar el clásico nacional entre el Guadalajara y América, al que llevó a ganar dos títulos de Liga.

“No me fue bien en los clásicos cuando era técnico de Rayados, pero gané los más importantes y eso marcó una diferencia. Después de jugar tantos clásicos me parece que lo entendemos perfecto, el orgullo de la afición debe quedar intacto, con esa idea vamos a salir el domingo a conseguir el resultado”, añadió Herrera.

El ganador de una Copa Oro con México aseguró que ante el Monterrey del entrenador Javier Aguirre mantendrá la postura ofensiva que ha tratado de implementar en los Tigres.

“Vamos a buscar el arco rival como siempre lo hemos hecho, con las precauciones que tratamos cada día, que el equipo cumpla, pero no vamos a cambiar la idea porque si no traicionaríamos lo que queremos que los muchachos hagan”, señaló.

RT 🔃 | Equipo, fuerza, garra, corazón... y mañana cUeste lo que cueste.



💪🏼 ¡𝗟𝗮 𝗨, 𝗹𝗮 𝗨, 𝗹𝗮 𝗨! 🇺🇦 pic.twitter.com/jeDhQ32mNs — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) September 18, 2021

El estratega de 53 años espera que la versión del Monterrey a la que enfrentará el domingo sea la previa de la que goleó el jueves por 1-4 al Cruz Azul en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Contra Cruz Azul, el Monterrey desplegó el gran partido que todos esperaban de este equipo, pero no podemos pensar en si va a dar un buen juego o uno malo porque tiene a los jugadores para dar buenos partidos y nosotros debemos estar concentrados en eso”, expresó.

Herrera se dijo ilusionado por medirse como técnico por primera vez a Javier Aguirre, quien le dio la oportunidad de ver sus entrenamientos cuando el ‘Vasco’ dirigió fuera de México.

“Me da mucho gusto enfrentarlo, saber que está bien, que le ha estado yendo bien durante su carrera. Aguirre es un tipo que cuando le pedí observar sus entrenamientos, su trabajo, me dejó verlo, siempre estaré agradecido con Javier”, finalizó.

