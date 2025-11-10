Ambos futbolistas coincidieron en el ‘Mengao’ durante las temporadas 2017 y 2018.
Redacción EC
Redacción EC

jugó ocho años en el extranjero y cuatro en el competitivo Brasileirao donde le tocó ser compañero de uno de sus ídolos, .

El zurdo lateral recordó que en los años 2017 y 2018 le tocó coincidir con el experimentado goleador, cuando ambos defendían la camiseta de Flamengo.

En la última edición del programa de YouTube ‘Enfocados’, Trauco contó que una vez en el complejo donde concentraban se fue el agua, por lo que sintió al vergüenza de su vida, al contarle a Paolo que no podía ingresar al baño, pues este último era de pocas palabras.

@futbol_yvideojuegos La concentración de trauco y Paolo #jefersonfarfan #enfocados #robertoguizasola #migueltrauco #paologuerrero ♬ sonido original - El Dochex! kick

Según contó, hacía el máximo esfuerzo para no incomodar de ninguna manera a Guerrero, que mantenía una actitud muy tímida y hasta distante en aquellos años.

Por el contrario, Trauco reveló que ahora que comparte vestuario nuevamente con el goleador en Alianza Lima, este se integra mucho más incluso con los jóvenes que le hacen bromas.

