Mikel Arteta reveló una particular estrategia utilizada durante la pretemporada del Arsenal para fortalecer la capacidad de reacción de sus jugadores. El técnico español contó que provocó deliberadamente situaciones de incomodidad y cambios inesperados con el objetivo de que su plantilla estuviera preparada para afrontar imprevistos durante la temporada.

El método quedó expuesto después del viaje del Arsenal a Italia para enfrentar al Napoli por la Champions League. Un fallo técnico en el sistema de control del tráfico aéreo del Reino Unido provocó importantes interrupciones y mantuvo al equipo varado durante varias horas antes de su vuelo.

Arteta buscó provocar situaciones de caos en la pretemporada

El retraso incluso obligó a cancelar la rueda de prensa que Arteta tenía prevista antes del encuentro. Sin embargo, el inconveniente no afectó la concentración del equipo, que posteriormente consiguió una trabajada victoria por 1-0 frente al conjunto italiano.

Después del partido, Arteta explicó que su plantilla ya había experimentado situaciones similares durante la pretemporada. La intención era que los jugadores aprendieran a afrontar con naturalidad aquellos problemas que no pueden controlar.

“Me encantan esos desafíos”, afirmó Arteta. “Intenté crearlos en la pretemporada. Así, cuando ocurran, sabremos cómo vivirlos y ya lo sabremos. Entonces llegamos muy tarde al estadio, cambiamos la rutina para que los jugadores tengan que hacer algo distinto”.

La preparación del entrenador del Arsenal no se limitó a modificar los horarios habituales. Según explicó, durante el verano también retrasó intencionadamente las comidas y el autobús del equipo.

Arteta incluso modificó la ruta hacia el estadio sin avisar previamente a los jugadores y los hizo utilizar un vestuario excesivamente caluroso y con un número insuficiente de camillas de masaje.

El Arsenal se ubica a 10 unidades del líder Manchester City | Foto: EFE

El objetivo era generar escenarios inesperados que obligaran al plantel a adaptarse y mantener la concentración.

Para Arteta, la capacidad de reacción ante circunstancias imprevistas es un elemento fundamental para competir al máximo nivel. El técnico dejó claro que un problema externo no debe convertirse en una excusa para que sus jugadores pierdan el control.

“Cuando ocurra, y puede ocurrir, que se cancele el vuelo o que el tren se retrase, o haya muchísimo tráfico, no quiero que los jugadores y el personal entren en pánico”, añadió. “Cuando eso pase, tienen que adaptarse”.

El entrenador también pidió a sus futbolistas aprovechar el tiempo perdido durante el viaje en lugar de concentrarse en la frustración.

“Vale, tenemos dos o tres horas en el avión, ¿podemos aprovecharlas?”, señaló Arteta. “Jugar juntos, pasar algo de tiempo juntos, dormir. Pero desde luego no quejarse ni usarlo como excusa, porque no ayuda en absoluto”.

Arteta busca anticiparse al estrés de los partidos

El estratega español explicó que estas situaciones forman parte de una planificación destinada a anticiparse a diferentes contextos que pueden presentarse durante una campaña.

“Hemos hecho muchas cosas”, reveló. “Vamos a tener que adaptarnos a diferentes contextos. Y tratamos de anticiparnos a esto y adaptarnos a condiciones difíciles. Cuando no hay ningún elemento de sorpresa o estrés el día del partido, creo que es importante”.

😳🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mikel Arteta confiesa haber SABOTEADO LOS AMISTOSOS de pretemporada con Arsenal:



“Me encantan las situaciones difíciles y trato de PROVOCARLAS durante la pretemporada, para que, cuando se presenten, NOSOTROS LAS HAYAMOS YA VIVIDO Y YA SEPAMOS CÓMO HACERLES FRENTE.



Por… pic.twitter.com/36sKYxovZO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 11, 2026

La idea es que los jugadores hayan experimentado previamente escenarios de presión para que puedan responder mejor cuando una situación similar ocurra durante un partido oficial.

La estrategia de Arteta no es nueva. El técnico ya ha recurrido anteriormente a métodos poco habituales para preparar psicológicamente a su plantilla.

En una ocasión, utilizó el himno del Liverpool durante un entrenamiento para recrear el ambiente que los jugadores encontrarían en Anfield. También se informó de que contrató a carteristas profesionales durante una cena del equipo para poner a prueba la capacidad de reacción de sus futbolistas.

VIDEO RECOMENDADO