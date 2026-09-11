Mikel Arteta arremetió contra el árbitro tras la derrota de Arsenal ante Tottenham. (Foto: AP)
Mikel Arteta arremetió contra el árbitro tras la derrota de Arsenal ante Tottenham. (Foto: AP)
Por Redacción EC

Mikel Arteta reveló una particular estrategia utilizada durante la pretemporada del Arsenal para fortalecer la capacidad de reacción de sus jugadores. El técnico español contó que provocó deliberadamente situaciones de incomodidad y cambios inesperados con el objetivo de que su plantilla estuviera preparada para afrontar imprevistos durante la temporada.

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