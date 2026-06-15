España no logró romper el empate ante Cabo Verde en su debut por el Grupo H del Mundial 2026, en un partido donde dominó gran parte de las acciones, pero careció de eficacia en los metros finales.

PICO AHOGÓ EL GRITO DE GOL



El defensa de Cabo Verde desvió el remate de Oyarzabal y evitó el primer tanto de España.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YB109x9PSu — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

El equipo dirigido por Luis de la Fuente impuso condiciones desde el inicio, manejó la posesión del balón y generó las ocasiones más claras, aunque se encontró con una defensa rival bien organizada.

Una de las jugadas más peligrosas tuvo como protagonista a Mikel Oyarzabal, quien sacó un potente disparo dentro del área que llevaba dirección de gol. Sin embargo, un defensor caboverdiano logró desviar el balón a tiempo, evitando lo que pudo ser el tanto del triunfo.

Pese a los constantes intentos, España no encontró la fórmula para vulnerar el arco rival y terminó resignando un empate sin goles, dejando dudas en su estreno, mientras que Cabo Verde celebró un resultado histórico por su solidez defensiva.