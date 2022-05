AC Milan vs. Atalanta EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 15 de mayo por la jornada 37 de la Serie A de Italia en el Estadio San Siro. El encuentro se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana).

Los ‘Rojinegros’ llegan a este encuentro tras vencer (3-1) a Hellas Verona gracias a los goles de Sandro Tonali (2) y Alessandro Florenzi. De esa manera, suman cuatro victorias consecutivas en la liga y se ubica en la primera posición con 80 puntos a de la finalización del certamen.

En la previa del encuentro, el DT de AC Milan mencionó que solo se concentra en su equipo y evitar observa el partido de Inter que marcha en el segundo puesto (78 puntos). “No me importa, no pienso en lo que pueda hacer el Inter. No necesitamos ninguna otra motivación porque ya estamos en nuestro mejor momento desde este punto de vista”, mencionó.

“Luego pasará lo que tenga que pasar, tenemos la fuerza para poder determinar nuestro propio camino. Creo que el equipo afrontará el partido con gran conciencia, tanto del momento como de sus cualidades”, añadió.

Asimismo, hizo un balance acerca de la temporada: “Hemos superado muchas etapas, positivas y negativas, que nos han ayudado a crecer. Estuvimos muy bien hasta ahora, tendremos que ser mejores de aquí al final”.

MILAN VS. ATALANTA: HORARIOS DEL PARTIDO

Perú: 11 a. m.

México: 11 a. m.

Ecuador: 11 a. m.

Colombia: 11 a. m.

Uruguay: 1 p. m.

Argentina: 1 p. m.

Chile: 12 p. m.

AC MILAN VS. ATALANTA: CANALES TV

Perú: ESPN.

Ecuador: ESPN.

Colombia: ESPN.

Uruguay: ESPN.

Argentina: ESPN.

Chile: ESPN.

Atalanta se ubica en el octavo puesto con 59 unidades y lucha por alcanzar un cupo en la UEFA Europa League. En la reciente jornada, venció por 3-1 a Spezia gracias a los goles de Luis Muriel, Berat Djimsiti y Mario Pasalic.

De esa manera, la ‘Diosa’ suma cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota (dos triunfos y la misma cantidad de empates). Por eso, esperan continuar con la buena racha cuando visita a AC Milan.

Es importante mencionar que la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 3 de octubre del 2021. Los ‘Rojinegros’ ganaron por 3-2 con las anotaciones de alabria, Tonali y Leao.

MILAN VS. ATALANTA: ALINEACIONES

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández, Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao y Giroud

Atalanta: Musso, Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta, Pasalic, Muriel y Zapata.