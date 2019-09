AC Milan vs. Inter: el clásico más devaluado de los últimos años

Es un golpe a la nostalgia recordar aquellos enfrentamientos titánicos que nos regalaron los AC Milan vs. Inter en los finales de los ochenta. Los primeros eran comandados por un tridente holandés que era capaz de sacarle canas verdes a las defensas más férreas de aquel Calcio italiano que apelaba a sus raíces con el 'catenaccio': Gullit, Rijkaard y Van Basten. Enfrente estaba un rocoso y potente conjunto ‘neroazzurri’ liderado por los alemanes Brehme, Matthaüs y Klinsmann. Aquel conjunto ofrecía esa mentalidad ganadora que ha sido desde siempre una especialidad germana de su fábrica futbolística.

►Cristiano Ronaldo: mesera de McDonald's que le daba hamburguesas fue encontrada y contó la historia

​

►Ansu Fati, el joven que brilla en Barcelona, podrá jugar con España el Mundial Sub 17

Un par de décadas después, dicho clásico no solo ofrecería potencia, sino que le sumaría a la carta una dosis de buen fútbol. Y cómo no, si los ‘rossoneros’ destilaban un juego elegante y punzante desde el primer pase con Paolo Maldini en el fondo. Y más adelante había hombres que verlos jugar era un verdadero placer: Andrea Pirlo, Ricardo Kaká y Andriy Shevchenko, por citar solo algunos nombres del aquella rutilante escuadra.

(Foto: AP)

(Foto: AP)

Los negriazules no se quedaban atrás y ponían sobre la mesa la picardía que le ofrecían algunos de los mejores sudamericanos de ese entonces: Estaban Cambiasso, Álvaro Recoba y Adriano. Hoy en día el panorama es distinto, y para la nueva versión del clásico de la Madonnina de este sábado (1:45 p.m.), la realidad de ambos equipos está a años luz de aquellas versiones que nos encandilaron. De los otros duelos tradicionales que se disputan a lo ancho del mundo, sin duda, este es el que más se ha devaluado con el paso del tiempo.

Para entender la crisis de ambos es necesario retroceder hasta el 2011 para ver al AC Milan dueño del Scudetto, después de cinco años de hegemonía interista. Esos años de dominio de los equipos de Milán coinciden con la debacle de la Juventus por el 'calciopoli', cuando fue descendido en el 2006 a la Serie B por influir en la programación de los árbitros. Recuperar el paso a los de Turín les tomó su tiempo. Pero una vez subidos al caballo ganador ya fueron imparables: ocho Scudettos consecutivos ganados de un solo tirón.



Viviendo bajo las sombras

Si hoy el Milan es solo un remedo de lo que fue en su momento, ello se debe a varias razones. Entre ellas, por ejemplo, la falta de planeación deportiva. La última vez que tuvo una temporada por lo menos aceptable fue en la edición 2010-11. El esfuerzo hecho por Robinho (18 millones de euros) y Zlatan Ibrahimović (6 millones de euros) lograron su objetivo: se llevaron 2 títulos, la Serie A y la Supercopa de Italia.

Zlatan fue uno de los últimos cracks que jugó por el Milan. (Foto: AP)

Sin embargo, el gran déficit fue económico, ya que gastaron 46 millones de euros e ingresaron únicamente 26 millones dejando un balance negativo de 20 millones. Este solo sería el inicio del fin. La compra definitiva de Zlatan los obligó a desembolsar 24 millones más (sumando un total de 30), a lo que se añadió la llegada de El Shaarawy por 16 millones y Kevin-Prince Boateng por 8 millones. Mientras que Pirlo decidió salir del equipo a costo cero con rumbo a la Juventus.

En el verano del 2012 todo lo construido se comenzaría a caer a pedazos. Los cinco futbolistas más experimentados le decían adiós al club y el recambio generacional nunca llegó. Nunca pudieron encontrarles reemplazantes idóneos a Gattuso, Seedorf, Nesta, Inzaghi y Zambrotta, esto sin contar las ventas de Alexandre Pato al Corinthians, la de Ibrahimovic y Thiago Silva al PSG.

Ante tal caótica situación, el adiós de Silvio Berlusconi estaba cantado. Después de 21 años, los problemas económicos y personales lo terminaron por asfixiarlo y lo obligaron a vender el club por 740 millones de euros a Li Yonghong. Un pequeño rayo de luz aparecía en medio de las sombras en las que vivía el club. La inversión había llegado.

Pero el dinero fue malgastado en fichajes que no estuvieron a la altura. Prueba de ello es lo que se vivió hace un par de años, ya que durante el verano del 2017 el conjunto italiano tiró la casa por la ventana y gastó 192 millones de euros, los cuales claramente no estuvieron a la altura de las expectativas.

Jugadores poco comprometidos con el club, malas elecciones de estos, y sequía de títulos importantes (la última Serie A que ganaron fue en el 2011). La crisis le llegó en combo a ese Milan que alguna vez fue capaz de mirar a los ojos y darle batallas épicas a los poderosos Real Madrid y el Barcelona.

Por el camino correcto

Haciendo un paralelo, la situación del Inter, aunque con distintos actores, no dista mucho de los errores cometidos por el Milan (dirigenciales, deportivos y económicos). Tanto así que la última vez que festejaron un campeonato de Serie A fue en el 2010. No obstante, la gran diferencia es que parece haber encontrado un motivo para resurgir de las cenizas de la mano del magnate indonesio Erick Thohir.

Antonio Conte busca que el Inter resurja de las cenizas. (Foto: AP)

En el banco con el italiano Antonio Conte, y tras haber hecho una inversión importante en los fichajes de Diego Godín, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku, la esperanza de regresar a la élite del fútbol mundial está latente. Y los resultados se reflejan en el campo. El conjunto de Conte ha sido el único hasta el momento en ganar sus tres partidos ligueros, aunque será ante el 'rossonero' su primera prueba de rigor.

¿Dónde nace esta rivalidad?

Para entender la rivalidad de ambos es necesario ir hasta sus inicios. El 16 de diciembre de 1989, empresarios ingleses, liderados por Alfred Edwars, fundaban el Milan Football & Cricket Cub. Como bien lo explica el nombre, era una fundación dedicada al deporte rey pero también al cricket. Entre los acuerdos quedó estipulado que no se incluirían jugadores extranjeros o, en el peor de los casos, lo menor cantidad posible.

Los que repelieron esta regla dieron paso a crear, un 9 de marzo de 1908, en el restaurante L'Orologio, el Football Club Internazionale Milano.Todos estaban de acuerdo con la filosofía que los movería en los postreros años: los mejores jugadores, sin importar su nacionalidad, debían vestir su camiseta.

A pesar de que su presente no es el más auspicioso, un Milan vs. Inter siempre invita a soñar con que se puede dar un gran partido. Quizá, salvo excepciones, no hay nombres rimbombantes, pero hay historia, rivalidad y tradición. La nostalgia de los Adriano vs. Shevchenko, y por supuesto el fútbol, el deporte más impredecible del planeta, nos tendrá pendiente frente al televisor para ver si nos regalan 90 minutos de emociones y goles, como en aquellos años maravillosos. Todos esperamos que así sea.

HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS

Partidos jugados Triunfos para el Milan Triunfos para el Inter Empates 221 74 80 67

REVIVE LOS MEJORES INTER VS. MILAN: