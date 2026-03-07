Milan vs Inter se enfrentarán en una nueva edición del Derby della Madonnina, uno de los partidos más importantes del fútbol italiano. El duelo corresponde a la jornada 28 de la Serie A y promete un estadio lleno por la histórica rivalidad entre ambos clubes de Italia.

El partido entre Milan e Inter se jugará el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:45 (hora de Perú) en el Estadio de San Siro, casa del conjunto ‘rossonero’. Este será uno de los encuentros más atractivos de la jornada y podría ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato.

¿A qué hora juegan Milan vs Inter?

Horarios por país:

Ecuador, Colombia, Perú: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay: 4:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

¿Dónde ver Milan vs Inter EN VIVO?

La transmisión oficial del partido será a través de plataformas de streaming y televisión según la región.

Canales y plataformas para ver el partido:

Sudamérica (Perú y Colombia): ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium México: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, FOX Deportes

En países de Sudamérica, el encuentro se podrá seguir principalmente mediante Disney+ Premium, que tiene los derechos de la Serie A para la región.

¿Cómo llegan Milan vs Inter?

El duelo llega con contextos distintos para ambos equipos. Milan afronta este partido con la necesidad de sumar tres puntos claves para acercarse al líder Inter, su rival de turno. Los ‘rossoneros’ tienen 57 puntos y están a 10 unidades de los ‘neroazzurris’. Es una oportunidad para reducir distancias y pelear por el título de la Serie A partido a partido.

En la fecha anterior, Milan venció de visita 2-0 a Cremonese, mientras que derrotó 2-0 al Genoa. Por eso, el clásico italiano adquiere notoriedad y atención entre los amantes del fútbol.