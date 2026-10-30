Milan recibe al Inter de Milán en el estadio San Siro por la fecha 10 de la Serie A 2026/27. Los ‘rossoneros’ llegan con la necesidad de levantarse luego de caer 4-2 ante Bologna en la jornada anterior y actualmente marchan quintos con 18 puntos. En tanto, los ‘nerozzurris’ son líderes con 25 unidades, se mantienen invictos y vienen de vencer 2-0 a Venezia. El derbi de Milán se jugará este sábado 31 de octubre de 2026 y promete ser un duelo clave para conocer el rumbo que tomarán ambos equipos en el campeonato. A continuación, te contamos todos los detalles para que no te pierdas este partidazo.

Milan vs Inter EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el derbi por la fecha 10 de la Serie A 2026/2027 desde el estadio San Siro.

¿A qué hora juegan Milan vs. Inter por la Serie A?

El horario del partido variará según el país en el que te encuentres. Revisa aquí la guía para sintonizarlo a tiempo:

México: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Estados Unidos (ET): 3:45 p.m.

3:45 p.m. Argentina, Brasil y Uruguay: 4:45 p.m.

4:45 p.m. España: 8:45 p.m.

¿En qué canales transmiten el partido Milan vs. Inter por Serie A?

La transmisión oficial por televisión de este encuentro de la Serie A estará disponible a través de las siguientes señales:

Perú y Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium México: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Telemundo Deportes y CBS Sports Golazo

Telemundo Deportes y CBS Sports Golazo España: DAZN

¿Dónde ver online Milan vs. Inter por Serie A?

Si prefieres seguir el encuentro desde tu teléfono celular, tablet o computadora, estas son las opciones legales de streaming: