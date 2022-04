Milan vs. Lazio EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 34 de la Serie A de Italia, este domingo 24 de abril desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el objetivo de recuperar el liderato, Milan visitará a Lazio, en un duro enfrentamiento de la liga italiana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Roma.

¿A qué hora se juega el Milan vs. Lazio?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Milan vs. Lazio: canales del partido y cómo ver por TV

El Milan vs. Lazio será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga italiana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Roma y será transmitido para México, por Star+(Star Plus). En Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en España, los canales con los derechos son Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y #Vamos.

Milan vs. Lazio: así llegan los equipos

Tras la victoria (3-1) de Inter sobre Roma el sábado, Milan está obligado a ganar a Lazio para volver a la cima. A estas alturas del campeonato, el ‘Nerazzurri’ tiene 72 puntos, uno más que el ‘Rossoneri’.

No hay margen de error para el Milan. El elenco rojinegro no puede dejarse puntos a falta de cuatro jornadas para el final del certamen doméstico.

Eso sí, Milan -que viene de ser goleado 3-0 por Inter en su anterior presentación liguera- no depende de sí mismo para ser campeón (el Inter tiene un partido menos).

“Enfrentarte a un equipo dirigido por Sarri significa que estás enfrentándote a un equipo que defiende presionando alto y ataca con calidad”, advirtió Stefano Pioli, entrenador de Milan, en la conferencia de prensa previa.

Lazio tendrá que poner resistencia y ganar en casa para seguir en puestos europeos. El empate de la pasada jornada le dejó en puestos de Liga Conferencia, empatado a puntos con Fiorentina y dos menos que Roma.

Milan vs. Lazio: últimos 10 enfrentamientos

Milan 4-0 Lazio | 2022 | Copa Italia

Milan 2-0 Lazio | 2021 | Serie A

Lazio 3-0 Milan | 2021 | Serie A

Milan 3-2 Lazio | 2020 | Serie A

Lazio 0-3 Milan | 2020 | Serie A

Milan 1-2 Lazio | 2019 | Serie A

Milan 0-1 Lazio | 2019 | Copa Italia

Milan 1-0 Lazio | 2019 | Serie A

Lazio 0-0 Milan | 2019 | Copa Italia

Lazio 1-1 Milan | 2018 | Serie A

Milan vs. Lazio: probables alineaciones

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Anderson, Immobile y Zaccagni. DT: Maurizio Sarri.

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández, Tonalli, Kessié, Saelemaekers, Díaz, Leao y Giroud. DT: Stefano Pioli.

