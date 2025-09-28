Ver Milan vs. Napoli EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio San Siro por la jornada 5 de la Serie A. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 29 de septiembre del 2025, a la 1:45 de la tarde (hora peruana), que son las 3:45 PM de Argentina, las 12:45 PM de México, y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ transmiten el partido en todo América, incluyendo los países de México y Perú. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.