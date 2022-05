Milan vs. Sassuolo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 38 de la Serie A, este domingo 22 de mayo desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora italiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN3, Star+(Star Plus), Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1 y #Vamos. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la primera opción de ser campeón de la liga italiana, gracias a la ventaja de dos puntos que tiene sobre Inter de Milán, Milan visita a Sassuolo, que promete ser un duro rival en el cierre del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el MAPEI Stadium - Città del Tricolore.

¿A qué hora se juega el Milan vs. Sassuolo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.

Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Milan vs. Sassuolo: canales del partido y cómo ver por TV

El Milan vs. Sassuolo será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga italiana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el MAPEI Stadium - Città del Tricolore y será transmitido para México, por ESPN Mexico y Star+(Star Plus). En Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN3 y Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Paramount+ y CBS Sports Network.

Milan vs. Sassuolo: así llegan los equipos

Milan llega a la última jornada de la Serie A necesitado de un punto para levantar un ‘Scudetto’ histórico once años después de su último título liguero, pero tendrá que vérselas ante un Sassuolo que se desenvuelve bien con los grandes de la liga y que ha dado más de una sorpresa, mientras el Inter espera el milagro.

Los hombres de Stefano Pioli tienen el título de campeones muy cerca, a un solo punto. Un punto cierra la liga más ajustada de los últimos tiempos en Italia, pero se lo jugarán todo lejos de San Siro, su casa.

Leao, Theo, Tomori, Maignan o Tonali, las grandes figuras de este equipo, están disponibles para devolver al conjunto ‘Rossonero’ a lo más alto de Italia siempre y cuando los ‘Neroverdi’, liderados por Berardi se los permitan. Y es que el Sassuolo ha dejado esta temporada buenas actuaciones ante los favoritos, y llegó a imponerse a Inter, ‘Fiore’ o Atalanta, aunque, eso sí, salió goleado ante el Nápoles, el último ‘grande’ al que se han enfrentado.

El Milan puede salir beneficiado del choque ya que el Sassuolo es un equipo de fútbol alegre, que no se ha encerrado atrás en lo que va de temporada y que ejecuta ataques rápidos. La solidez defensiva y la capacidad resolutiva de Leao en la ofensiva pueden salir a relucir en el partido más importante del año y, probablemente, de la década.

El Inter está a la espera del milagro. Desde San Siro, jugando al mismo tiempo que sus vecinos rojinegros, los de Simone Inzaghi tienen que ganar sí os sí a un Sampdoria ya salvado matemáticamente y esperar la victoria del Sassuolo.

Milan vs. Sassuolo: últimos diez enfrentamientos

Milan 1-3 Sassuolo | 2021 | Serie A

Milan 1-2 Sassuolo | 2021 | Serie A

Sassuolo 1-2 Milan | 2020 | Serie A

Sassuolo 1-2 Milan | 2020 | Serie A

Milan 0-0 Sassuolo | 2019 | Serie A

Milan 1-0 Sassuolo | 2019 | Serie A

Sassuolo 1-4 Milan | 2018 | Serie A

Milan 1-1 Sassuolo | 2018 | Serie A

Sassuolo 0-2 Milan | 2017 | Serie A

Sassuolo 0-1 Milan | 2017 | Serie A

Milan vs. Sassuolo: probables alineaciones

Sassuolo: Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Maxime Lopez, Frattesi, Berardi, Raspadori, Traoré y Scamacca. DT: Alessio Dionisi.

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Kessié, Saelemaekers, Krunic, Leao y Giroud. DT: Stefano Pioli.