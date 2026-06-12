Una multitud de aficionados de Bosnia y Herzegovina protagoniza una de las imágenes más llamativas en la antesala del Mundial 2026. Un video difundido en redes sociales muestra a miles de seguidores bosnios dirigiéndose al estadio donde su selección debutará frente a Canadá, en una demostración de apoyo que ha llamado la atención de los aficionados alrededor del mundo.

Vestidos con los colores azul y amarillo de su bandera, los hinchas avanzan entre cánticos, banderas y muestras de entusiasmo, convirtiendo las inmediaciones del recinto en una auténtica fiesta. Las imágenes reflejan la ilusión con la que la afición vive las horas previas al estreno de su equipo en la máxima competición del fútbol.

La masiva presencia de seguidores europeos también genera sorpresa entre residentes y turistas, quienes no dudan en registrar el momento con sus teléfonos móviles. Los videos compartidos en distintas plataformas acumulan miles de visualizaciones y comentarios que destacan el ambiente festivo creado por los aficionados bosnios.

A pocas horas del encuentro ante Canadá, la movilización de los seguidores de Bosnia y Herzegovina se perfila como una de las postales más destacadas del inicio del torneo. Su presencia confirma una vez más cómo el Mundial trasciende lo deportivo y reúne a miles de personas alrededor de una misma pasión.

Los Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.