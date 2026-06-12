Por Kenyi Peña Andrade

Una multitud de aficionados de Bosnia y Herzegovina protagoniza una de las imágenes más llamativas en la antesala del Mundial 2026. Un video difundido en redes sociales muestra a miles de seguidores bosnios dirigiéndose al estadio donde su selección debutará frente a Canadá, en una demostración de apoyo que ha llamado la atención de los aficionados alrededor del mundo.