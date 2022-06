Luego de una dura, larga y exitosa temporada, Eder Militao se encuentra en Ibiza, disfrutando de sus vacaciones junto a su familia, sin embargo, el brasileño se dio un tiempo para conversar con el diario Marca. Contó sobre lo que vivió en los últimos meses, Ancelotti, su pareja de zaga, Alaba y el Mundial Qatar 2022.

Tras las salidas de Sergio Ramos y Varane del club. “Cuando se dio la salida de los dos la gente destacó que habían hecho mucha historia en el club. Yo pensé que había llegado mi momento de hacer las cosas bien para demostrarle a la afición y a todo el mundo que también podía contar conmigo. He hecho una gran exhibición para la gente y he demostrado por qué estoy en el Real Madrid”, aseveró.

El back central afirma que ha justificado el por qué es el defensa más caro de la historia del club. “Lo he demostrado muy bien. Cuando llegué las cosas no salieron bien porque tenía a dos centrales así por delante, que llevaban mucho tiempo juntos. Ahora he demostrado de verdad el porqué de mi fichaje”, expresó.

El brasileño confesó que en los primeros partido con el Madrid no la pasó bien. “En el partido contra el Betis, que jugué de lateral y no lo hice muy bien. Después se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero luego me ayudó a tener más motivación y más concentración para hacerlo bien cuando llegaran oportunidades otra vez”.

También se refirió a su compañero de zaga, Alaba. “Llegó y conectamos muy rápido. Parecía que jugábamos juntos desde hacía mucho tiempo. Nos ha dado alegría a todos. Siempre tiene mucha motivación y, durante los partidos, una energía muy buena”.

Militao cuenta que siempre creyeron que podían ganar la Champions League esta temporada. “Pasamos momentos difíciles, pero siempre creímos que podríamos llegar a la final y ganar La 14. Nunca dejamos de creer. Sabíamos que sería muy difícil, pero creímos siempre”.

Eder comenta cómo vivió el partido ante el City. “Estábamos peleando y peleando, y en una contra nos marcó Mahrez y nos pasaron muchas cosas por la cabeza. Cuando Rodrygo hizo el primer gol también nos pasaron muchas, como: “Joder, otra vez, es posible”. En el fútbol pasan muchas cosas”.

Luego se refirió a su director técnico, Carlo Ancelotti. “Es un gran entrenador. Nos ayuda mucho y respeta también las decisiones de los jugadores. En el día a día habla mucho en los entrenamientos. Es una persona muy divertida, conecta mucho con nosotros. También el staff. Son todos muy buenas personas y lo hacen muy bien”.

Finalmente, el defensa habló sobre el primer Mundial que disputará junto a la selección brasileña. “Es una alegría, también un sueño, conseguir todo esto y disputar un Mundial. Cualquier futbolista sabe la importancia que tiene. Voy a tener mi primera oportunidad de vivir todo esto. Brasil es favorita. Ojalá lo ganemos”.