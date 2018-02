El campeón Millonarios y Atlético Nacional jugarán el domingo, desde las 8:00 p.m. (EN VIVO por Win Sports), uno de los duelos interesantes de la jornada, en el que ambos buscarán un triunfo tras perder esta semana con Medellín y Patriotas, respectivamente.

Una de las principales novedades será el regreso al banquillo de Millonarios del técnico argentino Miguel Ángel Russo tras superar una infección urinaria que lo alejó de las canchas en las tres primeras jornadas.

En el caso de Atlético Nacional, el entrenador argentino Jorge Almirón espera que su equipo mejore la pobre imagen que dejó anoche frente a Patriotas.

"No es bueno perder, no me gusta, pero esto nos ubica en la realidad. El equipo tiene que esforzarse más en varios sentidos", dijo Almirón tras el partido, disputado en el estadio La Independencia de Tunja.



Alineaciones probables:



Millonarios: Faríñez; Palacios, De los Santos, Rivas, Banguero; Carrillo (Duque), Domínguez; Del Valle, Montoya, Silva; Ovelar.



Atlético Nacional: Vargas (Monetti); Palacios, Aguilar, Henríquez, Mafla; Arias; Rentería, Ramírez, Torres, Hernández; Moreno.