Millonarios vs. Deportivo Cali: hora, fecha y canales de TV para seguir el partido por la Liga Águila

Millonarios y Cali se enfrentan en el partido estelar de la jornada 8 por el liderato del Clausura de la Liga Águila, este sábado desde las 19:45 horas, en el estadio El Campín de Bogotá. La transmisión estará a cargo de RCN Nuestra Tele y Win Sports, y podrás verlo EN VIVO | ONLINE a través de Fanatiz International.

El Comercio seguirá el minuto a minuto del partido Millonarios vs. Cali en la web. Además, te dará toda la información de la Liga Águila, con la tabla de posiciones, estadísticas, horarios, fechas de otros países y cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Millonarios vs. Cali es el partido de descarte que decidirá quien tomará la punta del torneo clausura de la Liga Águila. Ambos equipos se mantiene en lo más alto de la clasificación y solo los separa un punto. Sin embargo, uno de ellos llega en mejor condición para este trascendental partido del fútbol colombiano.

Jorge Luis Pinto, director técnico de Millonarios, confirmó que para este partido su jugador estrella Álex Rambal no será de la partida. "No vamos a ocultar cosas, Rambal no va a jugar, y va a jugar José Luis Moreno, así como lo oyen. La base del equipo va a estar, el único cambio hasta hoy, es que no va Rambal sino que va José Luis Moreno", manifestó Pinto en conferencia de prensa.

Por otro lado, se pudo conocer que Millonarios recuperó en los últimos días al goleador Fabián González, quien militó en Cantolao de la Liga 1, pues él fue dado de alta luego de responder favorablemente al tratamiento que recibió por encontrarse afectado por una bacteria que lo mantenía postrado en cama. El delantero tampoco sería tomado en cuenta para este duelo pues recién se reintegró a los trabajos el miércoles pasado 21 de agosto.

En Deportivo Cali la única baja para el Millonarios vs. Cali será la de Andrés Balanta, quien fue expulsado la fecha anterior ante Atlético Nacional. El duelo entre Millonarios y Cali promete, pues es considerado uno de los clásicos del fútbol colombiano.

Los 'Embajadores' esperan mantener prolongar su 'paternidad' de local sobre los 'azucareros', pues el último triunfo de Cali fue en noviembre del 2013. Desde entonces, Millonarios y Cali se enfrentaron 7 veces en Bogotá, con 4 victorias para los albiazules y 3 empates.

Millonarios vs. Cali: qué canales transmitirá este partido

RCN Nuestra Tele: Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, Venezuela

Fanatiz International: Colombia, Estados Unidos

Win Sports: Colombia



Millonarios vs. Cali: revisa los horarios del partido

Perú: 19:45 horas

Ecuador: 19:45 horas

Colombia: 19:45 horas

México: 19:45 horas

Bolivia: 20:45 horas

Paraguay: 20:45 horas

Chile: 20:45 horas

Venezuela: 20:45 horas

Argentina: 21:45 horas

Uruguay: 21:45 horas

Brasil: 21:45 horas

España: 03:45 horas del domingo 25 de agosto



Millonarios vs. Cali: posibles alineaciones

Millonarios: Fariñez; Román, Vega, Balanta, Banguero; Duque, Jaramillo, Barreto; Zapata, Salazar y José Ortíz.



Cali: Wallens; Angulo, Rossero, Rentería, Velasco; Rivera, Cabrera; Caicedo, Rodríguez, Palavecino; Dinenno.