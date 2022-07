Millonarios vs. Envigado EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 4 del Torneo Finalización de la Liga BetPlay de Colombia, este viernes 22 de julio desde las 8:05 p.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Fanatiz Mexico, RCN Nuestra Tele, ViX y Win Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Invicto en lo que va de la liga colombiana, Millonarios tendrá la oportunidad de llegar a la cima de la tabla, cuando reciba a Envigado. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nemesio Camacho, conocido como El Campín.

¿A qué hora se juega el Millonarios vs. Envigado?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 8:05 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 9:05 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:05 p.m.

España: 3:05 a.m. (sábado 23 de julio)

Millonarios vs. Envigado: canales del partido y cómo ver por TV

El Millonarios vs. Envigado será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga colombiana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho, conocido como El Campín y será transmitido para Colombia, por Win Sports+, RCN Nuestra Tele y Win Sports Online. En el resto de Sudamérica, la contienda se podrá ver por RCN Nuestra Tele, mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es RCN Nuestra Tele.

Millonarios vs. Envigado: así llegan los equipos

El equipo azul es uno de los invictos del campeonato doméstico y tratará mantenerse así una jornada más. Hasta aquí, Millonarios empató con Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga, y le ganó a Atlético Nacional, en su reciente presentación, y es quinto con cinco puntos.

En la previa, el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, se refirió a los rumores sobre las probables salidas de Daniel Ruiz y Andrés Llinás.

“Siempre he dicho que si un jugador tiene una posibilidad de irse, es difícil retenerlo cuando no quieren estar, que no quiero decir que ellos no quieren estar aquí. Si tienen la chance de ir a Europa, obviamente la mente no la tendrán aquí”, comentó el colombiano.

Al frente estará Envigado, que no ha podido ganar en sus tres primeros partidos. El saldo es de dos empates frente a América de Cali y Alianza Petrolera, y derrota a manos de Deportivo Pasto.

La última vez que Millonarios y Envigado se enfrentaron fue el 2 de febrero pasado, por la cuarta jornada del Apertura. Aquel día, el resultado fue un empate sin goles.

Millonarios vs. Envigado: últimos diez enfrentamientos

Envigado 0-0 Millonarios | 2022 | Liga de Colombia

Envigado 2-1 Millonarios | 2021 | Liga de Colombia

Millonarios 1-0 Envigado | 2021 | Liga de Colombia

Envigado 1-2 Millonarios | 2020 | Liga de Colombia

Millonarios 1-2 Envigado | 2019 | Liga de Colombia

Envigado 0-1 Millonarios | 2019 | Liga de Colombia

Envigado 1-2 Millonarios | 2018 | Liga de Colombia

Millonarios 1-0 Envigado | 2018 | Liga de Colombia

Millonarios 1-0 Envigado | 2017 | Liga de Colombia

Envigado 1-2 Millonarios | 2017 | Liga de Colombia