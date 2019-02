Millonarios vs. Fortaleza EN VIVO vía Win Sports: HOY chocan por primera fecha de Copa Colombia | EN DIRECTO

Millonarios vs. Fortaleza EN VIVO ONLINE se miden este miércoles (7:30 pm. EN VIVO ONLINE vía Win Sports) en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá por la primera jornada del Grupo C de la Copa Colombia.

Millonarios vs. Fortaleza EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Millonarios vs. Fortaleza este miércoles 13 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en duelo por la primera fecha del grupo C de la Copa Colombia, desde las 7:30 p.m. (hora peruana) con transmisión de Win Sports. Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Millonarios vs. Fortaleza EN VIVO: horarios en el mundo

18:30 horas en México

19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

22:30 horas en Brasil

01:30 horas del jueves en España, Italia, Francia, Alemania

03:30 horas del jueves en Catar y Arabia Saudita

08:30 horas del jueves en China

09:30 horas del jueves en Japón y Corea del Sur



Millonarios, del entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, debuta este miércoles en la Copa Águila Colombia, frente a un equipo de Primera B (Segunda División), como lo es el Fortaleza CEIF.

En la Liga Águila, el equipo bogotano marcha en la tercera casilla con 9 puntos, a 1 del líder Cúcuta Deportivo, y la jornada anterior derrotó por 1-2 al Jaguares de Córdoba.

Fortaleza CEIF, que está bajo el mando técnico de Germán Barato, marcha en la quinta posición de la Primera B con 3 puntos y viene de vencer por 2-1 al Llaneros.

El grupo C de la Copa Colombia lo conforman Millonarios, Fortaleza, Llaneros y Tigres.

Millonarios vs. Fortaleza - posibles alineaciones

Millonarios: Wuilker Fariñez, Luis Payares, Jair Palacios, Felipe Banguero, Matías De los Santos, David Silva, Santiago Montoya, Jhon Duque, Felipe Jaramillo, Roberto Ovelar, Juan Pérez.



Fortaleza: Andrés Hernández, Nicolás Oliveros, David Jiménez, John Arango, Daniel Rivera, Kevin Castro, Julián Escobar, Diego Grisales, Adrián Parra, Juan Duque, Javier Narváez.