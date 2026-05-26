Millonarios recibe a O’Higgins este martes 26 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá por la última fecha del grupo C de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto ‘Embajador’ llega con la obligación de sumar para mantener sus opciones de clasificación en un duelo que se presenta como una verdadera final.

El equipo dirigido por Fabián Bustos ocupa el segundo lugar del grupo con 8 puntos, mientras que el cuadro chileno suma 7 unidades, por lo que ambos dependen directamente de este resultado para seguir con vida en el torneo continental.

¿A qué hora juegan Millonarios vs O’Higgins?

El partido se disputará desde las 5:00 p.m. (hora de Colombia y Perú). En otros países, el encuentro comenzará a las 19:00 en Argentina y Uruguay, y a las 18:00 en Bolivia y Chile.

¿Dónde ver Millonarios vs O’Higgins EN VIVO?

La transmisión del compromiso estará a cargo de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto online a través de diversas plataformas digitales.

¿Qué necesita Millonarios para clasificar?

Las cuentas son claras para el ‘Embajador’. Si Millonarios gana, puede clasificar directamente a octavos de final siempre que Boston River derrote a São Paulo en Brasil. En caso de que ese resultado no se dé, la victoria le asegurará al menos un lugar en los playoffs del torneo.

Si empata, también asegurará su presencia en los playoffs. Sin embargo, una derrota lo dejará automáticamente eliminado de la Copa Sudamericana 2026.

Tabla del grupo C de la Sudamericana 2026

El grupo es liderado por São Paulo con 9 puntos, seguido por Millonarios con 8 y O’Higgins con 7. Boston River cierra la tabla con 3 unidades. Este escenario convierte el partido en un duelo directo por la clasificación.

Millonarios vs O’Higgins: previa del partido

El cuadro colombiano llega en buen momento, con una racha positiva y mayor solidez en sus últimos partidos, tras haber superado un inicio complicado en el torneo.

Por su parte, O’Higgins intentará repetir lo hecho en el partido de ida, donde venció a Millonarios por 2-0, resultado que lo mantiene con chances de avanzar. Todo está servido para un choque intenso y decisivo en Bogotá.