Atlético Mineiro sorprendió al arribar a Perú con un plantel alterno para su duelo ante Cienciano por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo brasileño solo incluyó a tres titulares en la delegación y dejó en su país a varias de sus principales figuras, en una clara señal de que prioriza el clásico del fin de semana.

El conjunto brasileño tampoco contará con su entrenador, Eduardo Domínguez, quien se quedó en Minas Gerais preparando el duelo ante Cruzeiro. La ausencia más llamativa es la del delantero Hulk, quien no viajó y trabajó de manera diferenciada mientras se define su posible traspaso a Fluminense.

El compromiso se disputará este miércoles 29 de abril en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El escenario añade un factor determinante: la altura, que históricamente ha sido una ventaja para los locales.

Cienciano quiere consolidarse como líder

El cuadro imperial, dirigido por Horacio Melgarejo, llega en buen momento y con la motivación de mantenerse en lo más alto del Grupo B. Cienciano suma cuatro puntos tras dos jornadas y buscará su segunda victoria para consolidarse como líder.

El ‘Papá’ ha mostrado solidez en sus primeras presentaciones, con un empate ante Juventud Las Piedras y un triunfo ante Academia Puerto Cabello, resultados que lo colocan en una posición expectante.

Eduardo Domínguez no viajó a Lima con Mineiro para el partido ante cienciano. Foto: Instagram/Mineiro

Mineiro, obligado a sumar pese a las ausencias

Por su parte, Atlético Mineiro acumula tres unidades y se ubica en la tercera posición del grupo, por lo que necesita sumar para no complicar sus aspiraciones. El debut con derrota ante Puerto Cabello y la ajustada victoria frente a Juventud Las Piedras han dejado al equipo en una situación que exige resultados inmediatos.

El choque en Cusco presenta dos realidades distintas: un Cienciano enfocado en aprovechar su localía y un Atlético Mineiro que llega con bajas sensibles y la mente puesta en el torneo local.

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