Resumen

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Iquique vs. Atlético Mineiro por la fecha 4 de la Copa Sudamericana. (Foto: @Atletico)
Iquique vs. Atlético Mineiro por la fecha 4 de la Copa Sudamericana. (Foto: @Atletico)
Por Redacción EC

Atlético Mineiro sorprendió al arribar a Perú con un plantel alterno para su duelo ante Cienciano por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo brasileño solo incluyó a tres titulares en la delegación y dejó en su país a varias de sus principales figuras, en una clara señal de que prioriza el clásico del fin de semana.

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