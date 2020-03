El Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo, se caracterizó durante el periodo de Florentino Pérez por presentar fichajes rimbombantes todos los mercados de verano. La temporada pasada fue Eden Hazard la gran figura que arribó al Santiago Bernabéu; sin embargo, el belga no ha dado la talla. Uno de los representantes más exitosos, Mino Raiola, ha expresado abiertamente que quiere colocar a uno de sus patrocinados más importantes en la ‘Casa Blanca’ para la próxima temporada.

Paul Pogba ha tenido una temporada azotada por las lesiones y los problemas personales. Ello lo ha mantenido casi sin actividad en el Manchester United, hecho que podría capitalizar el Real Madrid para negociar por menos dinero. Como se sabe, el francés tiene contrato hasta el 2021.

En diálogo con el diario español Marca, Mino Raiola dijo lo siguiente: “Paul está atravesando por un momento complicado, pero que quede claro porque en Inglaterra son muy sensibles, Pogba se está concentrando para hacer un gran final de temporada con el Manchester United. Quiere volver a entrar en el equipo y hacer un gran final de temporada y que el United pueda llegar a la Champions League”.

Luego acotó: “No se puede decir lo que pasará. Hoy no se puede saber. Ahora importa el club, el equipo y después veremos qué puede suceder. Existió un gran interés, pero no fue posible. El año pasado no cuenta más. Veremos qué pasa”.

Por su parte, también se refirió al fenómeno que se está gestando en el Dortmund, el que sacó de sus casillas al PSG, el goleador Haaland. “Es una joya muy importante. Da gusto verle jugar y ver cómo evoluciona en cada partido. Nadie pensaba que su adaptación a la Bundesliga a la Champions en un equipo como el Borussia Dortmund iba a ser así. Nadie lo esperaba. No es fácil pasar de Austria a Alemania y mostrar ese nivel. Tiene mucho por crecer todavía. Estará en Dortmund el tiempo necesario. Es verdad que es un futbolista que está anticipando las etapas de crecimiento más rápido que se podría pensar. No creía que cuando se fue de Salzburgo era el momento idóneo, pero... No creo que este verano se irá de Dortmund”, afirmó.

