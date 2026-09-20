Lionel Messi volvió a aparecer cuando el Inter Miami más lo necesitaba. En el duelo ante San Diego FC por la fecha 26 de la MLS, el capitán argentino se encargó de igualar el marcador con un golazo de tiro libre que dejó sin reacción al arquero rival.

A los 23 minutos del primer tiempo, Messi se paró frente a la pelota y ejecutó una falta desde una posición ideal para buscar el área. El ‘10’ pareció intentar un centro hacia sus compañeros, pero el balón tomó una trayectoria cerrada y terminó ingresando directamente al arco por el segundo palo. El guardameta de San Diego quedó completamente sorprendido ante el efecto de la pelota.

El tanto significó el 1-1 parcial, luego de que Anders Dreyer adelantara a San Diego. Messi, que venía de marcar su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami en el triunfo ante Cruz Azul por la Campeones Cup, volvió a dejar su sello apenas unos días después de conquistar otro título con el conjunto de Florida.

🤯🇦🇷 OTRO GOL DE MESSI DE TIRO LIBRE EN INTER MIAMI.



Alcanza los 75 y queda A SÓLO TRES de Marcelinho Carioca para ser el MÁXIMO GOLEADOR DE TIRO LIBRE EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL. 🔥😮‍💨 pic.twitter.com/7oj45BWKzC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 20, 2026

La ejecución también recordó la especialidad que Messi ha convertido en una de sus principales armas durante su carrera. Esta vez no necesitó una definición espectacular: bastó con la precisión de su zurda para transformar un supuesto centro en un remate directo al arco. El Inter Miami, con el marcador igualado, continuó buscando una victoria que le permita mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Conferencia Este.