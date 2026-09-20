Lionel Messi lleva 930 goles en su carrera como profesional. (Foto: Agencias)
Lionel Messi lleva 930 goles en su carrera como profesional. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a aparecer cuando el Inter Miami más lo necesitaba. En el duelo ante San Diego FC por la fecha 26 de la MLS, el capitán argentino se encargó de igualar el marcador con un golazo de tiro libre que dejó sin reacción al arquero rival.

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