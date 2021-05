Este domingo 16 de mayo comenzará a decidirse la suerte de LaLiga Santander, y uno de los partidos más seguidos será el Real Madrid vs. Athletic Club el cual corresponde a la fecha 36 del torneo español. El partido se jugará desde las 11:30 a.m. (hora peruana) por la señal exclusiva de DIRECTV Sports en Perú, y a la misma hora se disputarán los otros partidos de importancia: Atlético Madrid vs. Osasuna y Barcelona vs. Celta de Vigo.

Para ver fútbol en vivo, como el partido entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao hay que seguir en la web de El Comercio todas las incidencias, jugadas, goles y ocasiones de peligro que sucedan en el encuentro a jugarse en el estadio San Mamés.

Este encuentro por la penúltima fecha de LaLiga Santander podría decidir al equipo campeón de la temporada 2020-2021. ¿Cómo sale el ganador? En el partido de hoy entre los merengues y los leones los dirigidos por Zinedine Zidane están obligados a ganar y de esta forma impedir que el Atlético Madrid apure la definición del torneo.

El Real Madrid cuenta con 78 puntos, mientras que el Atlético Madrid, que juega contra el Osasuna en el Wanda Metropolitano, suma 80 unidades. Si los blancos ganan meterán presión a los colchoneros que deberán de igual forma sumar una victoria en su partido si quieren llegar con chances a la última fecha.

Con menos posibilidad llega el Barcelona con 76 puntos, y que recibe al Celta de Vigo de Renato Tapia (11:30 a.m.). El Real Madrid pondrá a su mejor once posible a pesar de las bajas como Sergio Ramos, por lesión, y Toni Kroos, por COVID-19.

Real Madrid vs. Athletic Club: horarios del partido

Perú – 11:30 a.m.

México – 11:30 a.m.

Colombia – 11:30 a.m.

Ecuador – 11:30 a.m.

Bolivia – 12:30 p.m.

Venezuela – 12:30 p.m.

Chile – 12:30 p.m.

Paraguay – 12:30 p.m.

Argentina – 1:30 p.m.

Uruguay – 1:30 p.m.

Brasil – 1:30 p.m.

España – 6:30 p.m.

Real Madrid vs. Athletic Club: canales de TV

Argentina | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Chile | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Colombia | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica | Sky HD

Ecuador | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

España | Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+

México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá | Sky HD

Perú | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos | beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Venezuela | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO?

En Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y Uruguay podrás ver el Real Madrid vs. Athletic Club a través de las siguientes señales vía satélite contratando DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

En Venezuela se transmite vía SimpleTV y es a través de estas cinco señales:

Canal 111 (SD)

Canal 610 (SD/HD)

Canal 612 (SD/HD)

Canal 1610 (HD)

Canal 1612 (HD)

¿Cómo ver Movistar LaLiga en España?

La transmisión oficial del Real Madrid vs. Athletic Club en España estará a cargo de Movistar LaLiga y LaLiga TV (Bar), a través de los operadores Movistar y Orange. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo a través de la web de El Comercio.

Movistar LaLiga: Canal 46 de Movistar y 110 de Orange

Movistar LaLiga 2: Canal 48 de Movistar y 117 de Orange

Movistar LaLiga UHD: Canal 440 de Movistar y 111 de Orange

LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

Real Madrid vs. Athletic Club: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Miguel García, Valverde, Camisero, Modric, Asensio, Hazard y Benzema.

Athletic Club: Unai Simón, De Marcos, Núñez, Martínez, Balenziaga, Berenguer, Vencedor, Dani García, Morcillo, R. García y Williams.

