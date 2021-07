El cierre de cuartos de final entre Argentina – Ecuador por Copa América 2021 se realizará en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, este sábado 3 de julio desde las 20:00 horas. Para seguir el partido de fútbol en vivo y en directo podrás sintonizar la señal de TyC Sports y TyC Sports Play para toda Argentina. ¿Cómo hacerlo? Aquí te damos a conocer todos los detalles para disfrutar del duelo.

DT El Comercio seguirá el minuto a minuto del partido en esta previa; además, te dará a conocer estadísticas de ambas selecciones, declaraciones, historial de partido, guía TV, links streaming y más detalle que debes conocer antes de ver el Argentina – Ecuador en vivo por Copa América 2021.

Tras queda en primer lugar del grupo A, el equipo de Lionel Scaloni concentra en Ezeiza y tiene algunas dudas en cuanto al once inicial. Si bien en la Selección Argentina son optimistas con respecto a su evolución en la Copa América, el técnico Albiceleste espera no equivocarse para enfrentar a un rival duro.

Por el momento, quedaría de esta manera: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María.

“Argentina está mentalmente bien para jugar de igual a igual con todos. Por Ecuador tenemos el máximo respeto, no sólo porque todos los rivales son difíciles, sino porque ha demostrado ser un buen equipo, joven, dinámico, con buenos jugadores que va a dar guerra”, consideró el entrenador.

Por otro lado, Gustavo Alfaro al mando de la Selección de Ecuador, ya puede contar con Carlos Gruezo, convocado de última hora en lugar de Damián Díaz, quien desde el pasado sábado causa baja en el equipo por positivo en COVID-19.

Todavía queda pendiente que la Selección presente un informe respecto del estado físico de Moisés Caicedo y Enner Valencia, porque ellos aquejaron dolencias durante el compromiso del pasado domingo con Brasil (1-1).

Caicedo tuvo que ser remplazado a los 15 minutos por Ángel Mena, autor del gol del empate ante Brasil. El del Brighton inglés sintió una dolencia en la pierna izquierda tras chocar con Douglas Luiz. El futbolista tuvo que pedir asistencia médica como consecuencia del golpe que sufrió en la caída. Y decidieron sacarlo ya que sus gestos de dolor delataban que no estaba en condiciones de seguir jugando.

¿Dónde ver Argentina - Ecuador por app móvil vía TyC Sports?

Es posible ver el Argentina vs Ecuador por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

¿Dónde sintonizar TyC Sports para ver Argentina vs Ecuador en vivo?

Para quienes no tengan contratado ningún servicio cableoperador, podrán sintonizar TyC Sports como canal de aire en el canal 7. En caso de tener el TDA, deberán sintonizar el canal 23.2 y para los usuarios de Antina, canal 12.

DirecTV: 629 (SD) – 1629 (HD)

InTV: 100 (SD) – 621 (HD)

Cablevisión: 22 (A) – 101 (Digital)

TeleRed: 19 (A) – 101 (Digital) – 120 (HD)

Cablehogar: 15 (A) – 100 (Digital)

Telecentro: 106 (Digital) – 1016 (HD)

Supercanal: 24 (A) – 107 (Digital)

Cablevisión Flow: 101 (HD)

Dibox: 103 (HD)

¿Qué otros canales TV transmitirán el Argentina - Ecuador en directo?

La CONMEBOL Copa América 2021, el torneo más antiguo del continente con los mejores jugadores del mundo, se podrán disfrutar en diferentes canales de televisión en toda Sudamérica. A continuación, te damos a conocer las plataformas oficiales para disfrutar de los cuartos de final.

Argentina: TyC Sports, TV Pública, DirecTV

Bolivia: Unitel, Tigo Sports

Brasil: ESPN Brasil, Fox Sports

Chile: Canal 13, TNT Chile, DirecTV

Colombia: Caracol TV, RCN, Win Sport, DirecTV

Ecuador: TC Televisión, DirecTV

Paraguay: Trece, Telefuturo, SNT y Tigo Sports

Perú: América TV, DirecTV

Uruguay: DirecTV, Canal 4, Canal 10, Canal 12 y Dexary

Venezuela: La Tele Tuya, VC Sports Venezuela

Resultados recientes de Argentina vs Ecuador

08/10/20 | Argentina 1-0 Ecuador | Eliminatorias Qatar 2022

12/10/19 | Ecuador 6-1 Argentina | Amistoso internacional

10/10/17 | Ecuador 3-1 Argentina | Eliminatorias Rusia 2018

08/10/15 | Argentina 0-2 Ecuador | Eliminatorias Rusia 2018

31/03/15 | Ecuador 2-1 Argentina | Amistoso internacional

¿Cómo formarán Argentina – Ecuador para el partido de cuartos de final?

Selección de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Nicolás Domínguez y Lautaro Martínez. Seleccionador: Lionel Scaloni.

Selección de Ecuador: Hernán Galíndez - Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Luis León, Pervis Estupiñán (o Mario Pineida) - Moisés Caicedo, Sebastián Méndez, Ángel Mena, Ayrton Preciado - Énner Valencia y Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.