Ver Atalanta vs. Inter EN VIVO HOY con Lautaro Martínez: mira la transmisión del partido en el New Balance Arena por la fecha 12 de la Serie A. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 28 de diciembre de 2025, a las 2:45 p.m. (hora peruana), que son las 4:45 PM de Argentina, Paraguay y Chile, la 1:45 PM de México y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido para toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

