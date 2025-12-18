Ver Napoli vs. Milan EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el King Saud University Stadium por la semifinal de la Supercopa de Italia. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, a las 2:00 p.m. (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, la 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? DSports y DGO transmiten el partido para toda Colombia y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

